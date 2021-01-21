الجيش الصحراوي يواصل سلسلة هجماته على مواقع جنود الاحتلال المغربي

يواصل الجيش الصحراوي سلسلة هجماته ضد مراكز تواجد جنود الاحتلال المغربي على طول الجدار الرملي لليوم 70 على التوالي ،وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الصحراوية اليوم الخميس.

و جاء في البيان العسكري رقم 70 - وفقا لوكالة الانباء الصحراوية (واص) - "ركزت وحدات من الجيش الصحراوي نهار أمس ضرباتها القوية على تخندقات الجيش الملكي المغربي، في منطقة روس بن اعميرة قطاع الفرسية اين شوهدت اعمدة الدخان تتصاعد منها" .

وبالنسبة لنهار اليوم الخميس، قال البيان العسكري، أن "قصفا مدمرا استهدف عدة نقاط تواجد الاحتلال المغربي ،على غرار قطاع اوسرد التي تعرضت للقصف مرتين متتاليتين وكذا منطقة ازمول ام خملة قطاع ام ادريكة.

وأضاف أن "قصفا عنيفا استهدف قوات الجيش الملكي المغربي المتمركزة في منطقة اشرك السدرة قطاع الكلتة و منطقة ام الدكن قطاع البكاري التي تعرضت للقصف مرتين متتاليتين ، بالإضافة الى منطقة اكرارت الفرسيك قطاع المحبس".

هذا وتواصل وحدات الجيش الصحرواي أعمالها القتالية مستهدفة قواعد وتمركزات جيش الاحتلال المغربي المتقوقعة في الجدار الرملي او ما يعرف بجدار الذل والعار المغربي، وفقا لذات البيان العسكري.