تم إعداد برنامج للتنقيب المنجمي للفترة 2021-2024 بمبلغ ستة (6) ملايير دج، حسبما أوردته وزارة المناجم في حصيلتها لإنجاز مخطط الأعمال 2020 المضبوط إلى غاية 31 ديسمبر المنصرم، كما اطلقت عملية استغلال الذهب باليزي وتامنراست.

ويتعلق هذا البرنامج "بالبحث عن المعادن الأساسية (الرصاص والزنك)، النحاس والمعادن المشتركة والحديد و الباريت والكبريت والكربون والأملاح البوتاسية والذهب وعناصر مجموعة البلاتين والأتربة النادرة"، حسبما جاء في الحصيلة التي نشرت في الموقع الالكتروني للوزارة.

وبالنسبة لسنة 2021، تشير الحصيلة إلى أن الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية أعدت برنامجا يتضمن ستة وعشرين (26) مشروعا بمبلغ 8ر1 مليار دج للبحث عن الذهب والمعادن الصناعية والنحاس والكبريت والأحجار نصف الثمينة والمنغنيز والحديد والليثيوم.

وأسندت الوكالة إنجاز هذه المشاريع للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي من خلال اتفاقية وقعها الطرفان في 17 ديسمبر 2020.

بخصوص ترقية المناطق والحقول المنجمية المحددة، أكدت وزارة المناجم أنها أدرجت عمليات لترقية النشاطات المنجمية لتثمين المناطق والحقول المنجمية المحددة في إطار جرد منجمي لاسيما للذهب.

إطلاق عملية استغلال حرفي للذهب بتمنراست وإليزي

في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لرفع إنتاج الذهب، أطلقت الوزارة عملية استغلال حرفي للذهب في ولايتي تمنراست وإليزي (جانت)، وذلك من خلال تثمين الطاقة المنجمية للذهب عبر طرق استغلال حرفية ضيقة النطاق.

وحسب الوزارة، "هذه النشاطات ستمارسها مؤسسات مصغرة بناء على دفتر شروط".

و سيتم بيع الذهب المُجَمّع لمصرف الذهب المسير من قبل مؤسسة إينور والذي سيعالجه ويسترجعه.

وفي هذا الصدد، تشير حصيلة وزير المناجم إلى إحصاء 178 موقعا في ولايات تمنراست وإيليزي وتندوف.

للتذكير تنقل وفد وزاري يقوده وزراء المناجم والبيئة والتكوين والتعليم المهنيين إضافة إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الاول المكلف بالمؤسسات المصغرة ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج شهر اكتوبر الفارط لإعطاء شارة انطلاق هذه العملية.

واضافت الوزارة أنه تم خلال هذه الزيارة تنظيم "أبواب مفتوحة" بتمنراست وجانت للسماح للمواطنين بالاطلاع على كيفيات وشروط الانخراط في هذا النشاط.

من جهة اخرى، تم الإعلان عن اطلاق مستقبلا لعمليات مماثلة إضافة إلى الاستغلال التقليدي للباريت حيث تم تحديد 24 موقعا للباريت على مستوى 9 ولايات.

وبخصوص منح الصفقات فقد تم اطلاق عملية منح خلال شهر مارس 2020 وأعيد إطلاقها في أغسطس من نفس العام من طرف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية لمنح 21 رخصة استغلال لاستكشاف الكلس والغرانيت والرمال والجبس والتوف والطين عبر كل ربوع الوطن (أدرار، بسكرة، تبسة، مسيلةـ ورقلة، إيليزي، بومرداس، الواد، خنشلة، سوق أهراس، ميلة).

وجاء في ذات الحصيلة ان "فتح الاظرفة الخاصة بالعروض التقنية قد تم يوم 02 نوفمبر 2020 في حين تم تأجيل فتح العروض المالية من 24 نوفمبر 2020 إلى تاريخ آخر بسبب الوضعية الوبائية ".

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