السراج يطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بقرار رسمي لدعم العملية الانتخابية في ليبيا

طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج ، مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة بإصدار قرارات تدعم العملية الانتخابية الرئاسية والبرلمانية في تاريخها المحدد يوم 24 ديسمبر من العام الجاري ، وَفقاذ لما توصل إليه ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية الليبية اليوم الجمعة أن السراج طالب بإصدار قرار من مجلس الأمن لدعم هذه العملية في التاريخ المحدد ومنح تفويض للبعثة الأممية لدى ليبيا لدعمها وتوفير الإمكانات اللازمة لها، لتقدم المساعدة التقنية والفنية ودراسة سبل التأمين اللازمة لتنفيذ هذا الاستحقاق في كافة مراحله ، إضافة إلى توفير المراقبة خلال سير العملية الانتخابية وحتى الانتهاء منها واعتماد النتائج النهائية".

ودعا السراجُ إلى إرسال الأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن فريقاذ لتقييم الاحتياجات وللتشاور والتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات وجهات الاختصاص لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني المبرمج.

وكان ملتقى الحوار السياسي الذي عقد بتونس يوم 9 نوفمبر 2020 بمشاركة 75 شخصية من مختلف المناطق والفئات والمكونات السياسية في ليبيا أسفر عن توافق الأطراف الليبية على إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر من العام الجاري 2021.

و اختتمت اللجنة الدستورية الليبية، اجتماعاتها في مدينة الغردقة المصرية أول أمس الأربعاء بالاتفاق على إجراء استفتاء على مشروع الدستور، تمهيدا لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، وذلك غداة اتفاق ملتقى الحوار السياسي الليبي على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، التي ستتولى التحضير للانتخابات.

وذكرت اللجنة، التي تتكون من وفدي مجلس النواب (البرلمان) والمجلس الأعلى للدولة، في بيان "اتفق أعضاء اللجنة الدستورية، بإجماع الآراء، على ضرورة مواكبة التطورات الإيجابية التي تشهدها الساحة الليبية في الوقت الحالي، لاسيما في المسارين العسكري والاقتصادي، وذلك من خلال الاتفاق على الاستحقاق الدستوري لإجراء الانتخابات في الموعد الذي تبناه ملتقى الحوار السياسي الليبي".