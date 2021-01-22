تسليم العلامات الأولى "مؤسسة ناشئة" لثمانية وأربعين شابا مقاولا

أشرف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة ياسين مهدي وليد على تسليم العلامات الأولى "مؤسسة ناشئة" على ثمانية وأربعين (48) شابا مقاولا ، مؤكدا التزامه بالتكفل بكل عائق يحول دون تطوير المؤسسات الناشئة.

وأوضح ياسين وليد في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أنه تم وضع إطار تنظيمي وقانوني يفرق بين الشركات الناشئة وباقي الشركات وكذا صندوق استثمار يقوم بالاستثمار في هذه الشركات بطريقة سلسة .

وأضاف الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة ، أن الوزارة قامت بإنشاء خلية وساطة مع الإدارة تم فيها تقديم هذه المشاريع والشركات الناشئة لبعض الوزارات التي تبنت بدورها الكثير من تلك المشاريع المبتكرة.

وستستفيد المؤسسات الناشئة المتحصلة على علامة مصنفة من تمويل يمنحه صندوق خاص شرع في تلقي ودراسة وتحليل الطلبات الأولى على أن يتم الرد في أسرع الآجال

وعن سقف الاستثمار تم تحديد ثلاثة مستويات هي تمويل بـ حوالي 2 مليون دينار و 5 ملايين دينار ويمكن أن تصل إلى 20 مليون دينار.

المصدر: الإذاعة الجزائرية