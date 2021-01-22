﻿ سفير الجزائر بفرنسا يرد على أسبوعية "لو بوان" بعد انزلاق خطير حول تندوف

أعرب سفير الجزائر بفرنسا،محمد عنتر داود، الخميس عن استغرابه لفحوى مقال نشرته أسبوعية "لو بوان" الفرنسية تقدم فيه ولاية تندوف كإقليم "خاضع لسيطرة جبهة البوليساريو "، معتبرا ذلك "انزلاق خطير" يستدعي التصحيح.

وفي توضيح موجه لمدير النشر اتيان جارنال كتب السيد داود "استغربت كثيرا لما ورد في المقال الذي نشرته النسخة الرقمية لصحيفتكم (لو بوان أفريك مع وكالة الأنباء الفرنسية) بتاريخ 19 يناير على الساعة 11:45 تحت عنوان +مناورات جزائرية في الصحراء بالقرب من الحدود مع المغرب+ والذي يستند إلى برقية لوكالة الأنباء الفرنسية".

وأكد السفير الجزائري أنه "كان من الأحرى بقسم تحرير الأسبوعية،من باب إعلام قرائها ومن أجل مصداقيتها،التحقق من المعلومات المذكورة قبل الخوض في ادعاءات لا أساس لها من الصحة بخصوص الانتماء الاقليمي لولاية تندوف" مضيفا أنه "كان من الأسهل وحتما أكثر مصداقية أخذ الفقرات الواردة في برقية وكالة الأنباء الفرنسية بأمانة مثلما تقتضيه قواعد أخلاقيات مهنة الصحافة".

واستطرد السيد داود أن "مقدمة المقال جاء فيها أن الجزائر نفذت مناورات عسكرية في المنطقة الخاضعة لسيطرة جبهة البوليساريو! بل وورد في صلب المقال أن تندوف إقليم تابع للصحراء تحت سيطرة جبهة البوليساريو ومنطقة حدودية مع المغرب".

وفي سياق توضيحه كتب الديبلوماسي الجزائري "بعيدا عن إهانة معارفكم الجغرافية والجيوسياسية،فإن تندوف ومن باب التذكير جزء لا يتجزأ من الجزائر كما ورد ذكره صراحة في برقية وكالة الأنباء الفرنسية التي استند إليها قسم تحريركم".

وأكد السفير في الختام أن هذا الانزلاق الخطير يستدعي التصحيح من طرف فريق تحرير الأسبوعية الذي سيجد -كما قال- "العبارات المناسبة لوضع الأمور في نصابها من حيث الدال والمدلول".