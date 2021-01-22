"توسيالي" يصدر 7 ألاف طن من الأسلاك الحديدية إلى موريتانيا

قام مركب الحديد والصلب "توسيالي" لبطيوة (وهران) بتصدير 7 ألاف طن من الأسلاك الحديدية إلى موريتانيا، حسبما أستفيد اليوم الجمعة لدى خلية الاتصال لذات المركب.

وقد تم نقل هذه الحمولة ضمن عملية التصدير الثانية لمختلف منتجات المركب برسم العام الجاري أمس الخميس انطلاقا من ميناء مستغانم نحو ميناء نواكشوط بموريتانيا، كما أوضح نفس المصدر.

للتذكير فقد تم مع بداية الشهر الجاري تصدير 7 ألاف طن من حديد البناء إنطلاقا من ميناء مستغانم نحو ميناء شمال فليت ببريطانيا.

ومن المرتقب تصدير خلال الثلاثي الأول من العام الجاري 100 ألف طن من مختلف المنتجات الحديدية منها 4 ألاف طن من حديد البناء إلى السنغال و1.000 والبنين و82 ألف طن من نفس المنتج إلى كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا، كما أشير إليه.

وستسمح عمليات التصدير التي تندرج في إطار برنامج الشركة بتحقيق مداخيل في حدود 60 مليون دولار، وفق خلية الاتصال لذات المركب.

للتذكير فقد قام مركب "توسيالي" خلال العام المنصرم بتصدير 140 ألف طن من مختلف المنتجات الحديدية على غرار حديد البناء والأنابيب الحلزونية من الحجم الكبير والأسلاك الحديدية وغيرها نحو أنغولا والسنغال بريطانيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية ورومانيا وايطاليا .