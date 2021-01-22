﻿ وزارة المناجم: مشروع الفوسفات بتبسة في مرحلة البحث عن شريك تقني محتمل

سيتم اطلاق الدعوة لإبداء الاهتمام حول مشروع الفوسفات المدمج في بلاد الهدبة (تبسة) لإنتاج الأسمدة في المناطق الشرقية من البلاد، خلال السنة الجارية، حسبما أكدته وزارة المناجم في حصيلة تنفيذ مخطط الاعمال لسنة 2020 إلى غاية 31 ديسمبر الماضي.

وأوضح ذات المصدر ان "هذا المشروع الهادف الى تطوير صناعة تحويل الفوسفات في بلاد الهدبة (تبسة) لإنتاج الأسمدة في المناطق الشرقية من البلاد يوجد حاليا في مرحلة البحث عن شريك تقني محتمل مضيفة ان الدعوة لإبداء الاهتمام سيتم اطلاقها في سنة 2021.