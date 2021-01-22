الجولة التاسعة : وفاق سطيف يعزز مركزه في الطليعة

عزز وفاق سطيف مركزه في الصدارة بفضل فوزه خارج الديار على شباب قسنطينة بنتيجة 1-0، مستفيدا من تعثر ملاحقه المباشر مولودية الجزائر بميدانه أمام جمعية عين مليلة بنتيجة 3-3، في حين افتك وداد تلمسان فوزه الأول هذا الموسم على ميدان جاره اتحاد بلعباس بنتيجة 3-2، هذا الجمعة عقب إجراء مباريات الجولة التاسعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وتمكن وفاق سطيف بعودته بالزاد الكامل من ميدان شباب قسنطينة في داربي منطقة الشرق بأقل نتيجة 1-0، بفضل هدف قندوسي في الدقيقة 17، ليعزز مركزه في قيادة سلم ترتيب البطولة بمجموع 22 نقطة، بينما يواصل فريق "السنافر" تجرع النتائج السلبية والانزلاق نحو المركز الـ 16 برصيد 7نقاط.

واحتضن ملعب 5 جولية الأولمبي مقابلة مثيرة شهدت توقيع ستة أهداف كاملة بين مولودية الجزائر وجمعية عين مليلة

(3-3) وتكفل عادل جعبوط، بتوقيع ثلاثية نادي عين مليلة في الدقائق 3 و9 و16. فيما سجل ثلاثية المولودية، نبيل لعمارة في الدقيقة 13، عمار بورديم في الدقيقة 70، وعبد الحفيظ في الدقيقة 85.

وبهذه النتيجة، أصبح رصيد مولودية الجزائر 18 نقطة في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط عن جمعية عين مليلة صاحب المركز الخامس.

وفي عاصمة "التيطري" كسب أولمبي المدية فوزه الخامس تواليا محققا بذلك صعودا استعراضيا في سلم الترتيب حيث فاز على ضيفه اتحاد بسكرة بنتيجة 1-0، من توقيع كموخ في الدقيقة 77، الذي سجل هدفه الرابع هذا الموسم ليحتل وصافة ترتيب الهدافين.

وعلى ضوء هذه النتيجة ينفرد "الأولمبي" بالمركز الثالث برصيد 16 تنقطة، بينما يتموقع أبناء "الزيبان" في الصف الـ13 برصيد 8 نقاط.

وعلى ملعب 20 أوت بالبرج، واصل اتحاد العاصمة، سلسلة عروضه القوية، وحقق فوزا ثمينا على حساب أهلي البرج، بهدف دون رد. ويدين اتحاد العاصمة بالفضل في هذا الفوز للاعبه حمزة كودري، الذي وقع الهدف الوحيد في الدقيقة 40. وبهذا الفوز، أصبح رصيد اتحاد العاصمة 14 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد الأهلي عند نقطتين في المركز الأخير.

وفي مباراة أخرى نجح شباب بلوزداد في العودة إلى السكة الصحيحة، عقب فوزه أمام مستضيفه سريع غليزان بنتيجة 1-0، هدف الشباب الوحيد سجّله زكرياء دراوي، في الدقيقة 24. وأصبح رصيد بلوزداد 12 نقطة في المركز الثامن، بفارق ثلاث نقاط عن السريع صاحب المركز 12.

وعلى ملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو، حقق شبيبة القبائل فوزا جديدا على حساب ضيفه شبيبة الساورة، بهدفين مقابل هدف واحد.

شبيبة القبائل تقدم في النتيجة بهدفي رزقي حمرون في الدقيقة 40، وعبد الكريم بونوة في الدقيقة 86، قبل أن يقلص دروش النتيجة لصالح الساورة في الدقيقة 91.

وبهذا الفوز، رفع الشبيبة رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع مؤقتا، فيما توقف رصيد الساورة عند النقطة 14 في المركز الخامس.

وتميزت هذه الجولة بمواجهتين محليتين في غرب البلاد الأولى بمدينة وهران بين المولودية المحلية وأولمبي الشلف (1-0) حيث باغت أصحاب الضيافة جيرانهم في الرمق الأخير من اللقاء بفضل ضربة جزاء وقعها ملال (د 90+1) مهديا الفوز الثاني لـ "الحمراوة" الذين لم ينهزموا منذ انطلاق البطولة ما يضعهم في الصف الرابع برصيد 15 نقطة،

بينما استقر "الشلفاوة" عند المركز العاشر برصيد 13 نقطة.

أما داربي منطقة الغرب الثاني شهد تحقيق وداد تلمسان لأول فوز له (3-2) أمام اتحاد بلعباس وبعدما كانت البداية لأصحاب الضيافة عبر محمد حمزة في الدقيقة 16، استفاد "الزيانيون" من ركلتي جزاء سجلهما زرمان في الدقيقة 20، وإيبوزيدان في الدقيقة 62، ليعود حمزة في الدقيقة 66، بهدف التعادل لفريق "العقارب" (2-2).

وبينما كان الجميع ينتظر نهاية اللقاء بنتيجة التعادل أهدى بن عاشور في الدقيقة 90، هدف الانتصار لـ "الوداد" الذي يتنفس نسبيا عند الصف الـ16 برصيد 7 نقاط، خلف اتحاد بلعباس الذي يحتل المرتبة 13 برصيد 8 نقاط، بعدما كان قد حقق فوزين متتالين.

وبملعب 20 أوت بالعاصمة عجز المدرب الجديد- القديم لنصر حسين داي بلال دزيري من تحقيق "الديكليك" أمام نجم مقرة مكتفيا بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث كان الضيوف سباقين للتسجيل عبر الإفريقي بباكار سوماينة في الدقيقة

(45+1) قبل أن يعدل المهاجم بتروني في الدقيقة 70، الكفة للمحليين. وتقبع "النصرية" في المرتبة الـ16 برصيد 7 نقاط.

و"النجم" في المركز ما قبل الأخير برصيد 6 نقاط.

النتائج:

أولمبى المدية - إتحاد بسكرة 1-0

سريع غليزان - شباب بلوزداد 0-1

شبيبة القبائل - شبيبة الساورة 2-1

نصر حسين داي - نجم مقرة 1-1

شباب قسنطينة - وفاق سطيف 0-1

نادي بارادو - شبيبة سكيكدة 3-0

مولودية الجزائر - جمعية عين مليلة 3-3

إتحاد بلعباس - وداد تلمسان 2-3

مولودية وهران - أولمبي الشلف 1-0

أهلي برج بوعريريج - إتحاد العاصمة 0-1