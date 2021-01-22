المنتوجات الفلاحية لولاية الوادي تتمكن من ولوج عدة اسواق عالمية

تمكنت المنتوجات الفلاحية بولاية الوادي سنة 2020 من ولوج عدة اسواق دولية حسب ما صرح به مدير المصالح الفلاحية للولاية السيد عيسى دربالي في تصريح لإذاعة الواد المحلية .

وجاء في مجمل تفصيله انه قد تمكنت مصالحه من تصدير المنتوجات الفلاحية الوجهتين رئيسيتين وتتمثل الوجهة الاولى في بعض الدول الاسياوية كقطر وباكستان وأوكرانيا أما الوجهة الثانية للتصدير فهي اوروبا وتتمثل في كل من اسبانيا وايطاليا وفرنسا على الرغم من جائحة كورونا .

أما عن شعبة التمور – يضيف ذات المصدر ، ان مصالحه قد قامت بتصدير هذا المنتج الفلاحي الحيوي الى كل من روسيا وماليزيا وبلجيكا وفرنسا وايطاليا وكذا اسبانيا والإمارات العربية المتحدة ".

ياتي منتوج التمور في صدارة المنتجات المصدرة الى الخارج بازيد من الف طن خاصة باتجاه دول شرق اسيا كما يوضح ذلك مدير المتوسطية للتبريد السيد فريد صحراوي ".

ويعزى أمر ولوج هذه الاسواق الدولية الى مطابقة معايير العالمية للمنتوجات الفلاحية كما يؤكد ذلك رئيس مفتشية حماية النباتات بمديرية الفلاحة السيد شريف عبد الستار في ميكروفون الاذاعة المحلية للوادي ".

المصدر : الاذاعة الوطنية