مولودية وهران: اللاعبون يقاطعون التدريبات

قاطع لاعبو مولودية وهران حصة الإسنئناف التي كانت مقررة هذا السبت احتجاجا على عدم تسوية وضعيتهم المالية.

واتفق لاعبو مولودية وهران على عدم خوض حصة الاستئناف، التي كانت مبرمجة بملعب الشهيد أحمد زبانة، في ظل تجاهل مجلس الإدارة لطلبهم بصرف مستحقاتهم المتأخرة، ومنح المباريات.

وكان رئيس مجلس إدارة النادي، الطيب محياوي، قد وعد اللاعبين بتسديد مستحقاتهم العالقة، في حال تحقيقهم الفوز ضد نادي جمعية الشلف، وتحسين مركزهم في جدول الترتيب

وحقق النادي الوهراني، فوزا صعبا، على ضيفه جمعية الشلف بنتيجة 1-0، يوم الجمعة، في إطار الجولة التاسعة من الرابطة الأولى المحترفة. ويصر لاعبو المولودية على عدم العودة إلى التدريبات، حتى الاجتماع بمجلس الإدارة، والتوصل إلى حل نهائي لقضية المستحقات العالقة.

وتمر المولودية بأزمة مالية خانقة دفعت مؤخرا رئيس النادي الطيب محياوي لفك الارتباط بالمدرب الفرنسي برنار كازوني لعدم قدرته على دفع أجوره الشهرية الباهظة، على حد قوله. وتلقى اللاعبون، منتصف الأسبوع المنصرم، زيارة مجاملة من طرف والي وهران مسعود جاري الذي التزم أمامهم بمساعدة الفريق.

ويواجه أشبال المدرب، عمر بلعطوي، هذا الثلاثاء، اتحاد الجزائر بملعب عمر حمادي ببولوغين لحساب الجولة العاشرة من الرابطة الأولى المحترفة.