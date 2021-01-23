نزيه برمضان : الجزائرعازمة على مجابهة كافة التحديات الاقليمية

صرح مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج نزيه برمضان اليوم السبت ببشار" أن الجزائر وتحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عازمة على مجابهة كافة التحديات الاقليمية سيما منها الأمنية التي تشهدها حدودها".

وأوضح برمضان خلال افتتاح أشغال لقاء وطني حول " دور مؤسسات المجتمع المدني و وسائل الإعلام في تفعيل الشراكة الجمعوية من أجل نشر الوعي الأمني لمجابهة التحديات الإقليمية"، أن " الجزائر عازمة وفي ظل المرحلة الراهنة التي تتميز بأزمات تمر بها بلدان مجاورة على مجابهة التحديات من أجل تقدم بلادنا, سيما ضمان أمنه وأمن المواطنين ".

وأكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج في ذات الشأن ''أن المجتمع يعد شريكا وحليفا أساسيا في مواجهة تلك التحديات من خلال تعزيز الروابط مع مجموع مؤسسات الدولة وتوعية الشباب وأيضا حول الآفات الاجتماعية سيما منها المخدرات والأخبار المظللة التي تمس بمؤسسات الدولة ".

وتناول المشاركون في هذا اللقاء الذي تواصلت أشغاله على مدار يوم واحد " الدور المنوط بوسائل الإعلام في مواجهة التحديات الجهوية ونشر الوعي الأمني" و غيرها من القضايا التي نوقشت في هذا الحدث الذي حضرته السلطات الولائية وممثلي الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان و من المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي و ممثلي عديد الجمعيات الوطنية والهيئات والمؤسسات العمومية المعنية بالإشكالية المقترحة.