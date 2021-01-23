الجيش الصحراوي يواصل هجماته على مواقع قوات الاحتلال المغربي لليوم 72 على التوالي

واصلت وحدات جيش التحرير الصحراوي، هجماتها على مواقع وتخندقات قوات الاحتلال المغربي، على طول الجدار الرملي لليوم ال 72 على التوالي ، حسبما أفاد بيان عسكري لوزارة الدفاع الصحراوية اليوم السبت.

وأوضح البيان رقم 72 ، نقلته وكالة الانباء الصحراوية (وأص)، أن "وحدات جيش التحرير الصحراوي قصفت أمس الجمعة عدة نقاط لتمركز قوات الجيش المغربي استهدفت العديد من المواقع منها منطقة أمكلي الدشرة بقطاع آمكالا إلى جانب قصف عنيف طال جحور قوات العدو المتخندقة بمنطقة أكويرة ولد أبلال بقطاع المحبس،علاوة على استهداف منطقة فدرة التمات بقطاع حوزة".

وتواصل وحدات الجيش الصحراوي "قصف لمفارز متقدمة للقوات المغربية اليوم السبت، حيث استهدف منطقة أعظيم أم أجلود بقطاع آوسرد".

وأشار البيان العسكري إلى انه تم مشاهدة أعمدة الدخان تتصاعد من القاعدة المستهدفة إضافة إلى قصف مواقع "قوات الاحتلال بمنطقة أبيرات تنوشاد بقطاع المحبس".

وتمكن الجيش الصحراوي في إطار عملياته العسكرية من "تدمير موقع قيادة تابع للقوات المغربية بمنطقة لعكد بقطاع المحبس".

وأضاف البيان أن "هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي تتواصل مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات على طول الجدار العسكري الفاصل".

المصدر : وأج