رغم جائحة كورونا.. إنشاء أكثر من 30 ألف مؤسسة في مجال الصناعات التقليدية والحرف خلال 2020

كشف المدير العام للصناعات التقليدية بوزارة السياحة والصناعات التقليدية، كمال الدين بوعام أنه خلال سنة 2020 تم إنشاء أكثر من 30 ألف مؤسسة، تنشط في مجال الصناعات التقليدية والحرف.

وأكد كمال الدين بوعام، هذا الأحد في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن "جائحة فيروس كورونا لم تمنع قطاع الصناعات التقليدية من تجسيد برامجه واستحداث مؤسسات مصغرة للحرفيين". مضيفا أن "هذه المؤسسات سمحت بخلق عدد كبير من مناصب الشغل ومن تأطير أزيد من 1200 شاب على مستوى 750 ورشة لصناعات التقليدية والحرف".

ويري رئيس الفيدرالية الوطنية للحرفيين والصناعات التقليدية، رضا يايسي أن "تمكين الحرفين الاستفادة من تدعيم الدولة، تعتبر فرصة من شأنها أن تساهم في بناء اقتصاد قوي يرتكز على مجال الصناعات التقليدية"، مضيفا أنه"يجب إعطاء الفرصة للحرفي بمنحه قرض مصغر بدون فوائد مقابل إجباره على تكوين ثلاثة إلى أربعة متربصين في السنة، مع إعطاء أهمية للمنتوج المحلي من أجل تقليص النفقات بالعملة الصعبة".