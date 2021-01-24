مولودية وهران : اللاعبون يستأنفون التدريبات بعد يوم من الإضراب

استأنف لاعبو مولودية وهران التدريبات صباح اليوم الأحد وذلك غداة مقاطعتهم لها للمطالبة بتسوية وضعيتهم المالية، حسب ما علم من إدارة هذا النادي الناشط في الرابطة الأولى لكرة القدم.

و أوضح نفس المصدر بأن قرار وقف الإضراب جاء بعد اللقاء الذي عقده رئيس النادي، الطيب محياوي، مع قائد الفريق أسامة ليتيم، حيث التزم المسؤول الأول في المولودية بتسوية جزئية لمستحقات لاعبيه "خلال الأيام المقبلة".

وصرح محياوي في لقاء مقتضب مع الصحافة بأنه تم صرف ما يناهز 200 مليون دج منذ الصائفة الماضية، مؤكدا بأن جزءا هاما من هذه الأموال استخدم لتسديد الديون التي تركتها الإدارات السابقة التي تعاقبت على تسيير النادي.

كما لفت نفس المسؤول بأن خزينة النادي بحاجة "إلى ما لا يقل عن 50 مليون دج إضافية من أجل تسيير شؤون الفريق خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، في الوقت الذي يعاني فيه النادي من شح المداخيل بسبب غياب مصادر تمويل معتبرة".

ويحضر أشبال المدرب المؤقت، عمر بلعطوي، لمباراتهم المقبلة على ميدان اتحاد الجزائر هذا الثلاثاء برسم الجولة العاشرة من البطولة، التي يحتلون فيها المرتبة الرابعة محافظين على سجلهم خاليا من الخسارة طيلة الجولات التسع الماضية.