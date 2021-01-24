وفاة مواطن جزائري ببروكسل: الجزائر تطالب السلطات البلجيكية بتسليط الضوء على الظروف المحيطة بهذه المأساة

طالبت السلطات الجزائرية نظيرتها البلجيكية بموافاتها بتقرير التحقيق الذي تم إجراؤه على إثر وفاة مواطن جزائري مساء يوم 19 يناير الجاري في أحد مراكز شرطة بروكسل بتسليط الضوء واستجلاء كافة الظروف المحيطة بهذه المأساة حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح ذات المصدر أنه "على إثر وفاة مواطن جزائري مساء يوم 19 جانفي الجاري في أحد مراكز شرطة بروكسل، وبعد إعلام عائلة الفقيد بالخبر وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة لها في هذه المحنة اتصلت مصالح سفارة الجزائر وقنصليتها العامة ببروكسل بوزارة الشؤون الخارجية البلجيكية ومصالح وكيل الملك للمطالبة بتسليط الضوء واستجلاء كافة الظروف المحيطة بهذه المأساة".

وأضاف نفس المصدر أن الجانب الجزائري "طالب على وجه الخصوص بموافاته بتقرير التحقيق الذي أجراه وكيل الملك".

وأفادت وزارة الشؤون الخارجية أن مصالحها تتابع هذه القضية "ببالغ الاهتمام".