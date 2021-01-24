كرة القدم: المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يفتك تأشيرة التأهل إلى نهائيات "كان 2021"

إفتك المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة هذا الأحد تأشيرة التأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2021 المقررة شهر مارس المقبل بالمغرب رغم التعادل الإيجابي 1-1 الذي فرضه عليه نظيره التونسي بملعب 5 جويلية الأولمبي، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من دورة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم.

فبعد الفوز الصعب المحقق في الجولة الأولى أمام ليبيا بنتيجة 3-2، الاثنين الفارط، انهى "الخضر" مغامرتهم بالتعادل الإبجابي،وبعد أن فتح أشبال المدرب محمد لاسات، باب التسجيل في الدقيقة 70 بفضل إيدحي زولياني عدل يوسف سنانا النتيجة لصالح "نسور قرطاج" في الدقيقة 89.

وجرت دورة اتحاد شمال افريقيا على شكل بطولة مصغرة بمشاركة ثلاثة منتخبات وهي الجزائر، تونس وليبيا، حيث يتأهل صاحب المركز الأول إلى نهائيات كأس إفريقيا 2021.

وتعود آخر مشاركة "للخضر" لفئة أقل من 17 سنة في النهائيات القارية الى سنة 2009، خلال الطبعة التي احتضنتها الجزائر، والتي عرفت بلوغ أشبال المدرب عثمان إبرير آنذاك النهائي أمام غامبيا.