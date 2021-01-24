كورونا: 227 إصابة جديدة وحالتي وفاة خلال ال24 ساعة الاخيرة

سجلت 227 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة في الجزائر خلال ال24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 190 مريضا للشفاء حسب ما كشف عنه اليوم الاحد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا, أوضح السيد فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 105.596 شخص من بينها 227 حالة جديدة (أي بنسبة تقدر ب 5ر0 حالة لكل 100 ألف نسمة)، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 71.945 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 2863 حالة.

ويتواجد حاليا 34 مريضا في العناية المركزة حسب السيد فورار الذي أضاف أن 22 ولاية سجلت أقل من تسع حالات و 22 ولاية لم تسجل بها أي حالة، فيما سجلت 4 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية, داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع.