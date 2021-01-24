مونديال مصر لكرة اليد: المنتخب الوطني ينهزم أمام سيوسرا (24-27)

إنهزم المنتخب الوطني لكرة اليد، مجددا هذا الأحد بنتيجة 24-27 الشوط الأول (13-15) أمام نظيره السويسري في لقاءه الثالث والأخير في الدور الرئيسي لمونديال مصر 2021.

فبعد انهزامه خلال هذه المرحلة أمام منافسين من العيار الثقيل وهما بطل العالم ست مرات، فرنسا (23-26) ثم وصيف بطل العالم مرتين، النرويج (23-36)، تكبد "الخضر" هزيمتهم الثالثة أمام المنتخب السويسري الذي عوض في أخر لحظة المنتخب الأمريكي الغائب بسبب وجود حالات كوفيد-19 في التعداد.

وعليه عجز أشبال المدرب الفرنسي الان بورت على إنهاء مسيرتهم في الدور الرئيسي بفوز، كان سيكون له الأثر الإيجابي على معنويات القائد مسعود بركوس.

وتجري الطبعة الـ27 لمونديال كرة اليد لأول مرة بمشاركة 32 منتخبا، حيث تأهل الثلاثة الأوائل عن كل مجموعة للدور الرئيسي الذي تم تنشيطه من قبل أربع مجموعات تضم كل واحدة ستة منتخبات، ويتأهل الأولان عن كل مجموعة للدور ربع النهائي.