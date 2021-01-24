ولايات شرق البلاد: تسجيل 424 قضية اعتداء على السلك الطبي في 2020

أكد المفتش الجهوي لشرطة الشرق، المراقب العام للشرطة داود محند الشريف، الأحد، بقسنطينة تسجيل ما مجموعه 424 قضية اعتداء على السلك الطبي خلال العام 2020 عبر 15 ولاية بشرق البلاد.

وأوضح نفس المسؤول في هذا السياق خلال ندوة صحفية خصصها لحصيلة نشاطات مختلف مصالح المديرية الجهوية للشرق التي سجلت العام الماضي بأن 529 شخصا تورطوا في قضايا تم إحصاؤهم عبر عديد الهياكل الصحية منذ انتشار وباء كورونا.

وأفاد ذات المصدر بأن ما لا يقل عن 415 قضية منها عولجت بنسبة 100 بالمائة ما يمثل 97,87 بالمائة من المعدل الإجمالي, مشيرا إلى أن 107 أشخاص قد تم إيداعهم رهن الحبس المؤقت فيما استفاد 47 آخرون من الإفراج المؤقت كما يخضع حاليا 21 شخصا للرقابة القضائية.

ويندرج قرار توقيف هذا العدد من الأشخاص في إطار التدابير المتخذة من طرف الحكومة الرامية إلى مكافحة العنف و الاعتداءات اللفظية و الجسدية على مهنيي قطاع الصحة، حسب ما ذكر به نفس المسؤول.

وأكد أن هذا النوع من الاعتداءات قد أصبح معتادا و يتكرر منذ ظهور جائحة كوفيد-19 قد استهدف مختلف مؤطري قطاع الصحة (أطباء و أعوان شبه طبيين و بصفة خاصة الأطباء العامين و الأخصائيين، فضلا عن ممرضين).

تجدر الإشارة إلى أن معظم هذه الاعتداءات قد تم تسجيلها عبر الهياكل الصحية التي تقع على الخصوص بالمدن الكبرى من بينها تلك التابعة لولايات قسنطينة و عنابة و باتنة.