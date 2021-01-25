بزاز: الكشف عن خليفة عمراني بحر الأسبوع الجاري

كشف المدير الرياضي الجديد لشباب قسنطينة، ياسين بزاز أنه سيتم الكشف عن خليفة المدرب عبد القادر عمراني في بحر الأسبوع الجاري.

وأوضح بزار أنه''بصدد دراسة السير الذاتية لبعض المدربين وسيختار الأفضل" مؤكد أنه "سيكون جزائريا، مستبعدا فكرة التعاقد مع مدرب أجنبي حتى لا يتم تضيع الكثير من الوقت في فترة تأقلمه مع الأجواء".

كما أشار الدولي السابق أيضا أن "المدرب الجزائري يعرف جيدا طريقة تفكير اللاعب المحلي وخاصة كيفية التدارك في الأوقات الصعبة''.

من جانب أخر، أبدى ياسين بزاز، عدم قلقه إزاء الوضعية الصعبة التي يمر بها الفريق في بطولة الرابطة المحترفة الأولى، مؤكدا أنه متفائل وواثق من قدرة لاعبيه في تصحيح المسار.

وصرح بزاز أنه "التحق بالفريق في فترة صعبة يعيشها بالبطولة المحلية خاصة بعد البداية غير الموفقة". وأنه "متفائل من أجل تصحيح الوضع وتدارك الأمور خاصة وأن المشوار لا يزال طويلا''.

وأضاف بزار أنه ''سيغتنم الفرصة بمناسبة الميركاتو الشتوي الاستثنائي من أجل تدعيم الفريق خاصة على مستوى الهجوم".

جدير بالذكر، أن شباب قسنطينة سجل بداية صعبة خلال بداية الموسم الكروي الجديد بحيث حقق فوز واحد، أربعة تعادلات وثلاثة انهزامات، آخرها داخل الديار يوم الجمعة الفارط أمام رائد البطولة وفاق سطيف 0-1. ويحتل الفريق الذي تنقصه مباراة أمام شباب بلوزداد، المرتبة ال16 برصيد 7 نقاط فقط.

ولحساب الجولة العاشرة المقرر إجراؤها غدا الثلاثاء، يحل شباب قسنطينة ضيفا على شبيبة الساورة بداية من الساعة الثالثة مساء.