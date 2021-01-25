رزيق: النسخة النهائية للإستراتيجية الوطنية لترقية الصادرات خارج المحروقات قيد الإعداد

أعلن وزير التجارة، كمال رزيق هذا الاثنين أن دائرته الوزارية و بالتنسيق مع القطاعات الوزارية الأخرى تعمل حاليا على إعداد النسخة النهائية المعمقة للإستراتيجية الوطنية لترقية الصادرات خارج المحروقات و ذلك بهدف إنعاش الاقتصاد الوطني.

و أوضح السيد رزيق في كلمة له بمناسبة إشرافه على مراسيم تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة الإشهاد ووضع علامة "حلال" للمواد الغذائية ان إعداد النسخة النهائية المعمقة للإستراتيجية الوطنية لترقية الصادرات خارج المحروقات يأتي تطبيقا لتعليمات الوزير الأول عبد العزيز جراد وفقا لأهداف الحكومة في مجال الإنعاش الاقتصادي الذي يرتكز على تطوير المنتوجات الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي و التصدير .

و أضاف في ذات السياق أنه تم إدراج في هذه النسخة النهائية محور "جودة و نوعية" المنتوجات الوطنية كأولوية لتعزيز تنافسية المنتوجات الوطنية في الأسواق الدولية بما فيها الأسواق الإفريقية خاصة مع دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز التنفيذ مؤخرا .

و ذكر الوزير في سياق متصل أن قطاعه فتح عدة ورشات بالتنسيق مع قطاعات وزارية اخرى قصد" تسهيل عملية ممارسة النشاطات التجارية في ظل قوانين مبسطة مع إزالة كل العوائق البيروقراطية".