عبدالرحمن عية: انتخاب الجزائر بمجلس الوكالة الدولية للطاقات المتجددة مهم لدفع التنمية المستدامة

يرى المحلل الإقتصادي ، عبدالرحمن عية ، أن انتخاب الجزائر عضوا بمجلس الوكالة الدولية للطاقات المتجددة سيمكن بلادنا من دفع التنمية المستدامة في مجال الطاقات النظيفة.

وأوضح عية في تصريح للقناة الأولى هذا الاثنين أن هذا الإنتخاب سيمنح الجزائر هامشا من التحرك والإحتكاك مع الدول ذات الخبرة وحاملي المشاريع المتعلقة بالطاقة النظيفة، وتواكب التطورات التكنولجية الحديثة.

وأضاف أن التواجد بهذه الهيئة سيساعد الجزائرعلى العمل مع المجموعات الدولية لتحقيق الإنتعاش المستدام في مرحلة ما بعد كورونا.