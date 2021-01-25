كوفيد-19: 258 اصابة جديدة, 198 حالة شفاء و3 وفيات خلال الـ 24 ساعة الاخيرة في الجزائر

سجلت 258 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 3 وفيات في الجزائر خلال الـ 24 ساعة الأخيرة, فيما تماثل 198 مريضا للشفاء, حسب ما كشف عنه هذا الاثنين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا, الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا, أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 105.854 شخص من بينها 258 حالة جديدة (أي بنسبة تقدر بـ 5ر0 حالة لكل 100 ألف نسمة), بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 72.143 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 2866 حالة.

ويتواجد حاليا 34 مريضا في العناية المركزة, حسب فورار الذي أضاف أن 17 ولاية سجلت أقل من تسع حالات و 22 ولاية لم تسجل بها أي حالة, فيما سجلت 9 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية, داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع.