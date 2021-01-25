جوزيف شكلا للإذاعة : مطالبة 40 أكاديميا إدارة بايدن إلغاء قرار ترامب بشأن الصحراء الغربية خطوة إيجابية

اعتبر المنسق العام لشبكة حقوق الأرض والسكن، جوزيف شكلا Joseph Schechla، مطالبة نحو أربعين أكاديمي وحقوقي إدارة بايدن إلغاء قرار ترامب بشأن الصحراء الغربية بالخطوة الإيجابية.

وأوضح، في اتصال مع برنامج "السلطة الخامسة" لإذاعة الجزائر الدولية هذا الاثنين، أن هذه "الخطوة إيجابية ومطلوبة من كل الأطراف والمجتمع المدني في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يعارض أغلبه قرار ترامب".

و حول توقعاته للقرار المحتمل من إدارة بايدن تجاه القضية الصحراوية، أبدى شكلا تفاؤلا حذرا

وقال :" أنا متفائل من ناحية أن تتماشى الولايات المتحدة الأمريكية مع المعايير الدولية والقانون الدولي، لكن السياسة الخارجية لأمريكا لديها وجهان".

وأضاف :" مهما يكن فهذه الخطوة مشجعة وتأتي في خضم النقاش داخل الكونغرس الذي يطالب بإعادة النظر في الألغام التي زرعها ترامب أمام الرئيس الجديد. و قد فهمنا من تصريحات وزير الدفاع الجديد أنه سيعيد النظر بشكل جدي في هذه المسألة، وأنه يقف مع الموقف الدولي والقانوني في موضوع الصحراء الغربية والمطالب بالسماح للشعب الصحراوي يممارسة تقرير مصيره وفق قرارات محكمة العدل الدولية".

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية