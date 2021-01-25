الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى: الجمعية العامة الانتخابية يوم 3 فيفري

25/01/2021 - 17:28

تعقد الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى الجمعية  العامة الانتخابية , يوم 3 فبراير 2021, بمقر اللجنة الاولمبية والرياضية  الجزائرية ببن عكنون ( الجزائر العاصمة), حسبما علم هذا الاثنين من  الهيئة الفدرالية.

واودع ثلاثة مترشحين ملفات ترشحهم وهم :  عبد الحكيم ديب الرئيس المنتهية  عهدته والطامح لرئاسة الاتحادية لعهدة ثانية , كمال بن ميسي, الرئيس السابق  للهيئة الفدرالية و فريد بوكايس رئيس رابطة ولاية تيزي وزو لألعاب القوى.

وتسلمت لجنة الترشيحات المتكونة , من محمد شبوب, سعيد احميم وكمال موساوي  , ملفات ترشح الاسماء المذكورة سابقا.

وتم تنصيب هذه اللجنة , يوم الاربعاء الماضي , مباشرة بعد اختتام الجمعية  العامة العادية في نفس الوقت مع لجنة الطعون التي تضم , جيلالي شكرون, عبد  الحميد بن سايح ومحمد ولد عمار, بينما تتألف لجنة تسليم المهام , من موسى  بكارة, حاج بن قويدر وبلقاسم معزوزي.

وصادق اعضاء الجمعية العامة لألعاب القوى التي انعقدت دورتها العادية  باللجنة الاولمبية ببن عكنون, على الحصيلتين المالية والادبية  لموسم 2020.

المصدر: واج 

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