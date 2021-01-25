الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى: الجمعية العامة الانتخابية يوم 3 فيفري

تعقد الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى الجمعية العامة الانتخابية , يوم 3 فبراير 2021, بمقر اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية ببن عكنون ( الجزائر العاصمة), حسبما علم هذا الاثنين من الهيئة الفدرالية.

واودع ثلاثة مترشحين ملفات ترشحهم وهم : عبد الحكيم ديب الرئيس المنتهية عهدته والطامح لرئاسة الاتحادية لعهدة ثانية , كمال بن ميسي, الرئيس السابق للهيئة الفدرالية و فريد بوكايس رئيس رابطة ولاية تيزي وزو لألعاب القوى.

وتسلمت لجنة الترشيحات المتكونة , من محمد شبوب, سعيد احميم وكمال موساوي , ملفات ترشح الاسماء المذكورة سابقا.

وتم تنصيب هذه اللجنة , يوم الاربعاء الماضي , مباشرة بعد اختتام الجمعية العامة العادية في نفس الوقت مع لجنة الطعون التي تضم , جيلالي شكرون, عبد الحميد بن سايح ومحمد ولد عمار, بينما تتألف لجنة تسليم المهام , من موسى بكارة, حاج بن قويدر وبلقاسم معزوزي.

وصادق اعضاء الجمعية العامة لألعاب القوى التي انعقدت دورتها العادية باللجنة الاولمبية ببن عكنون, على الحصيلتين المالية والادبية لموسم 2020.

المصدر: واج