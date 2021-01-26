ارتفاع أسعار النفط عند ختام تعاملات الاثنين

ارتفعت أسعار النفط بنحو 1 بالمائة عند ختام تعاملات الاثنين، في جلسة متقلبة، بفعل توقعات تراجع المعروض.

وعند الختام، ارتفع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم مارس بنحو 1 بالمائة إلى 52.77 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 51.92 دولار للبرميل.

كما صعد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس بنسبة 0.9 بالمائة إلى 55.89 دولار للبرميل، بعد أن كان متراجعا عند 55.07 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار الخام بفضل تحول تركيز المستثمرين على حزمة التحفيز المقترحة بقيمة 1.9 تريليون دولار، لدعم الاقتصاد الأمريكي المتضرر من الوباء.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت خلال الجلسة حيث أدى تجدد مخاوف قيود الإغلاق إلى إثارة مخاوف جديدة بشأن الطلب العالمي على الوقود، بعد أن أعلنت الصين زيادة جديدة في إصابات كورونا.