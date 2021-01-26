وزارة الصحة تستعد لإطلاق منصة رقمية خاصة بحجز مواعيد التلقيح ضد كورونا

يعكف فريق تقني من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات على وضع آخر الروتوشات لإطلاق منصة رقمية خاصة بحجز مواعيد أخذ لقاح كورونا.

وقال الدكتور محمد يوسفي، رئيس الجمعية الجزائرية للأمراض المعدية، إن المنصة سيتم إطلاقها قريبا لتسهيل مهمة المواطنين في التسجيل وحجز مواعيدهم لتناول لقاح كورونا وكذا متابعة حالاتهم بعد أخذ التلقيح.

من جانبه اعتبر الدكتور محمد بلهاق، باحث في علم الفيروسات، أن المنصة ستساهم في عملية التحسيس بالتلقيح وتقدم المعلومات الصحيحة عنه، كما ستساعد في عملية التنظيم والوقاية وتجنب المواطنين الإزدحام ونقل العدوى بالفيروس.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية