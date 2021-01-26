إلغاء طبعة 2021 لكأس الجزائر وتعويضها بكاس الرابطة المحترفة

قرر المكتب الفدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم ، في اجتماعه المنعقد هذا الثلاثاء بمقر الهيئة بدالي ابراهيم ، إلغاء طبعة 2021 لكأس الجزائر وتعويضها بكأس الرابطة المحترفة ، حسبما أعلنته الفاف.

وأوضحت "الفاف" في موقعها الرسمي على الإنترنت أنه "بسبب الظروف الصحية المرتبطة بوباء كوفيد-19 واستحالة تنظيم طبعة كاس الجزائر 2020- 2021 ، بعد غياب حتى يومنا هذا للمنافسات على مستوى بطولة الهواة ، قرر المكتب الفدرالي وبناء على اقتراح من رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم ، إقامة كأس الرابطة المحترفة 2021."

وينشط هذه المسابقة التي نظمت اخر طبعة لها سنة 2000، الاندية ال20 المنتمية لبطولة الرابطة الاولى المحترفة .

وسيمثل النادي الحائز على هذه الكأس -التي تسيرها الرابطة- الجزائر في منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية للكاف 2021/2022، حسب نفس المصدر.

للتذكير توقفت منافسات الطبعة الماضية لكأس الجزائر، في شهر مارس عند الدور ربع النهائي (ذهاب)، بسبب انتشار وباء كورونا.

وأنشئت كاس الرابطة سنة 1992 ، قبل ان تتوقف في نصف النهائي . ونظمت بعد ذلك ثلاث طبعات: وتوجت بها سنة 1996 مولودية وهران ثم ، و مولودية الجزائر في 1998 ، بينما حاز على لقبها سنة 2000 شباب بلوزداد