إلغاء طبعة 2021 لكأس الجزائر وتعويضها بكاس الرابطة المحترفة

26/01/2021 - 17:23

قرر المكتب الفدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم ، في اجتماعه المنعقد هذا الثلاثاء بمقر الهيئة بدالي ابراهيم ، إلغاء طبعة 2021 لكأس الجزائر وتعويضها بكأس الرابطة المحترفة ، حسبما أعلنته الفاف.

وأوضحت "الفاف" في موقعها الرسمي على الإنترنت أنه "بسبب الظروف الصحية المرتبطة بوباء كوفيد-19 واستحالة تنظيم طبعة كاس الجزائر 2020- 2021 ، بعد غياب حتى يومنا هذا للمنافسات على مستوى بطولة الهواة ، قرر المكتب الفدرالي وبناء على اقتراح من رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم ، إقامة كأس الرابطة  المحترفة 2021."

وينشط هذه المسابقة التي نظمت اخر طبعة لها سنة 2000،  الاندية ال20   المنتمية لبطولة الرابطة الاولى المحترفة . 

وسيمثل النادي الحائز على هذه الكأس -التي تسيرها الرابطة-  الجزائر في  منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية للكاف 2021/2022، حسب نفس المصدر.

للتذكير توقفت منافسات الطبعة الماضية لكأس الجزائر، في شهر مارس عند  الدور ربع النهائي (ذهاب)، بسبب انتشار وباء كورونا.

وأنشئت كاس الرابطة سنة 1992 ، قبل ان تتوقف في نصف النهائي . ونظمت بعد ذلك ثلاث طبعات: وتوجت بها سنة 1996 مولودية وهران ثم ، و مولودية الجزائر في  1998 ، بينما حاز على لقبها سنة 2000 شباب بلوزداد    

 

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