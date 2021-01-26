الفاف تطلب من الوزارة رسميا استضافة نهائي منافستي إفريقيا

تقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، بطلب رسمي إلى وزارة الشباب والرياضة لاستضافة نهائي منافستي رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية لطبعة 2021/2020 ، حسبما افادت به الهيئة الفيدرالية اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع مكتبها .

ويأتي هذا الطلب، بعد فتح الكاف باب الترشح أمام الدول الراغبة في إستضافة نهائي منافستي الأندية القارية في النسخة الحالية.

كما طلبت الفاف أيضا استضافة الجزائر لنهائيات كأس إفريقيا 2023 لفئة أقل من 17 سنة.

للتذكير، فان الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم اعلنت يوم 18 يناير 2021 عن فتح باب تقديم طلبات استضافة المباريات النهائية لمسابقات ما بين الأندية (رابطة الابطال و كاس الكونفدرالية) للموسم 2020/ 2021 والمقررة شهر يوليو المقبل.

ودعت الهيئة المسيرة لكرة القدم،" الاتحادات الوطنية التكرم بتقديم ملفات العطاءات المتضمنة الملاعب ومرافق التدريب وخطط الإقامة بالإضافة إلى الضمان الحكومي الرسمي في موعد أقصاه 26 فبراير 2021."

وقررت اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، اجراء نهائيي رابطة الأبطال وكأس الكونفدرالية ، من مباراة واحدة.

ويلعب نهائيا ، كأس الكونفدرالية في 10 يوليو المقبل ورابطة الابطال في 17 يوليو ، غير ان الكاف تحتفظ بالحق في تغيير التواريخ المذكورة.

وتشارك أربعة اندية جزائرية في المنافستين الافريقيتين وهم : شباب بلوزداد ومولودية الجزائر في مرحلة المجموعات لرابطة الابطال الافريقية وكذا وفاق سطيف وشبيبة القبائل في الدور ال16 - مكرر لكأس الكنفدرالية.