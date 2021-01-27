الألعاب الاولمبية طوكيو 2021 : تأجيل الحدث التجريبي لأولمبياد طوكيو بسبب قيود السفر

أجلت الألعاب الاولمبية التجريبية الأولى قبل أشهر معدودة على استضافة طوكيو لألعاب الأولمبية التي بدورها تم تأجيلها العام الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد, وذلك بسبب قيود السفر التي فرضته جائحة كورونا , حسب ما أفادت به وسائل الإعلام اليابانية هذا الأربعاء.

وذكرت التقارير اليابانية أن الاتحادين الدولي والياباني للسباحة اعتبراً أن قيود السفر المفروضة على الأجانب القادمين إلى اليابان تجعل تنظيم الحدث صعباً للغاية. ولم يعلق الاتحادان الدولي والياباني على هذه التقارير, فيما قال منظمو ألعاب طوكيو إنهم لن يردوا .

وكان من المقرر أن تستضيف طوكيو بين الرابع والسابع من شهر مارس القادم, بطولة السباحة الفنية التي ستشكل في الوقت نفسه التصفيات النهائية المؤهلة للمسابقة في ألعاب طوكيو الصيف المقبل, وذلك بمشاركة عشر دول في مركز طوكيو للألعاب المائية.

وكشفت وسائل الإعلام اليابانية :" نقلاً عن مصادر مقربة من الموضوع أن هناك توجه لإرجاء البطولة إلى أفريل أو ماي" , حيث لاتزال حدود اليابان مغلقة حاليا أمام الزوار الأجانب, مع وجود طوكيو وأجزاء أخرى من البلاد في حالة طوارئ حتى السابع من الشهر المقبل على أقل تقدير, بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19".

وتم إعفاء الرياضيين القادمين إلى اليابان من أجل التحضير للألعاب الأولمبية من حظر الدخول, لكن الحكومة ألغت هذا الامتياز في وقت سابق من الشهر الحالي.

وجُدوِلَ حدث السباحة الفنية ليكون أول اختبار تطبق فيه تدابير مكافحة الفيروس تحضيرا لأولمبياد الصيف المقبل.

وتجدر الإشارة انه في شهر ديسمبر الماضي, كشف منظمو ألعاب طوكيو 2020 ,عن كتاب قواعد لمكافحة الفيروسات يتكون من 53 صفحة يقولون إنه سيسمح بإقامة الألعاب بأمان و من دون لقاح , حتى لو لم يكن الوباء تحت السيطرة بعد.