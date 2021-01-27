السفير طالب عمرللإذاعة : أطلقنا حملة دولية ضد نهب ثروات الصحراء الغربية

أطلقت منظمات المجتمع المدني الصحراوي حملة دولية ضد نهب الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية تحت الشعار "الصحراء ماتنباع" للمطالبة بالوقف الفوري لجميع أنواع الاستثمار الاجنبي في الصحراء الغربية المحتلة وضرورة انصياع الاحتلال المغربي للشرعية الدولية .

وفي هذا الصدد اعتبر السفير الصحراوي بالجزائر عبد القادر طالب عمر ، خروقات المحتل المغربي ليست بالجديدة، داعيا اياه للإنصياع للشرعية الدولية وانهاء احتلاله للصحراء الغربية .

وقال عبد القادر طالب عمر إن رفع القضايا أمام المحاكم الدولية كان له نتائج ايجابية حيث انسحبت عديد الشركات التي كانت تشارك النظام المغربي في نهب الثروات الصحراوية رغم ما يقوم به النظام المغربي من تعتيم كبير لما يجري.

وأوضح المتحدث أن الحكومة الصحراوية نبهت الجميع بأن الأراضي الصحراوية ببحرها ومجالها الجوي معرضة للخطر لأنها منطقة حرب وعلى الجميع أن يتحمل مسؤليات تواجده فيها.

المصدر:الإذاعة الجزائرية