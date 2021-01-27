لعـرابـة : مســودة قــانون الإنتخـابات اقــترحت 73 مــادة جــديــدة

كشف رئيس لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المشروع التمهيدي المتعلق بمراجعة القانون العضوي للانتخابات ، أحمد لعرابة، الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن المسودة التي أعدتها لجنته تضم 73 مادة جديدة مقترحة من بين 313 مادة تحملها المسودة.

وخلال استعراضه لأهم التعديلات والمواد الجديدة التي تضمنتها مسودة القانون العضوي الانتخابات خلال يوم إعلامي نظم بالمركز الدولي للمؤتمرات، أوضح لعرابة أنه من بين إجمالي المواد التي تضمنتها المسودة والمقدرة بـ313 مادة، " هناك 188 مادة إما خضعت للتعديل أو استحدثت من قبل اللجنة"، مشيرا في الوقت ذاته الى وجود 73 مادة جديدة.

وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد أشرف يوم 19 سبتمبر 2020 على تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي برئاسة البروفيسور أحمد لعرابة، والتي عملت على إعداد المقترحات التي ترجمت على شكل 313 مادة حملتها المسودة التي وزعت على الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في 19 يناير الجاري بغرض إثرائها.