﻿وفاة الصحفية بالقناة الرابعة للتلفزيون الجزائري تنهينان لاصب

فقدت الساحة الإعلامية الوطنية الصحفية بالقناة الرابعة للتلفزيون الجزائري الناطقة بالأمازيغية، تنهينان لاصب، التي وافاها الأجل أمس الثلاثاء، حسب ما علم اليوم الاربعاء لدى المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري.

وقد عرفت الفقيدة، التي نعاها زملائها عبر مختلف وسائط التواصل الاجتماعي، بتفانيها في العمل، حيث قدمت العديد من البرامج كان آخرها حصة تلفزيونية حول البيئة.

وبهذا المصاب، تقدم وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر بتعازيه لعائلة الراحلة و الأسرة الإعلامية، سائلا الله عز و جل أن يتغمدها بواسع رحمته.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية