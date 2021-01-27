﻿ تمديد اجال الامتثال للحد الادنى الجديد لرأس مال المؤسسات المالية إلى 30 جوان المقبل

صدر في الجريدة الرسمية رقم 5 نظام لبنك الجزائر تم بموجبه تمديد اجال امتثال البنوك والمؤسسات المالية للقواعد الجديدة الخاصة بالحد الادنى لرأس المال، إلى 30 جوان 2021.

و يأتي هذا النظام الجديد، المؤرخ في 7 ديسمبر 2020 ليعدل و يتمم النظام رقم 18-03 المؤرخ في 4 نوفمبر 2018 والمتعلق بالحد الادنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر والذي حدد مبدئيا الاجل الاخير للامتثال به ب31 ديسمبر 2020.

و وفقا لهذا النظام, يجب على البنوك والمؤسسات المالية المؤسسة في شكل شركات مساهمة خاضعة للقانون الجزائري, ان تمتلك عند تأسيسها رأسمالا محررا كليا ونقدا يساوي على الاقل 20 مليار دج بالنسبة لبنوك و 6,5 مليار بالنسبة للمؤسسات المالية.

وعند انقضاء الاجال المحددة من طرف البنك المركزي، يسحب الاعتماد من البنوك والمؤسسات المالية التي لم تلتزم باحكام هذا النظام.