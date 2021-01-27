الرئاسة التونسية: "وصول ظرف فارغ الى القصر الرئاسي يحتوي على مادة مشبوهة"

أكد مصدر بالرئاسة التونسية اليوم الأربعاء وصول ظرف مشبوه الى القصر الرئاسي بقرطاج، مبينا أن "الظرف كان خاليا من أية وثيقة ويحتوي على مادة مشبوهة".

وقال ذات المصدر لوكالة الأنباء التونسية (وات) مساء اليوم، أن الرئيس التونسي، قيس سعيد "لم يتسلم الطرد بنفسه بل قام بفتحه أحد الأعوان بالقصر الرئاسي، وهو في حالة صحية جيدة".

و أضاف ذات المصدر أن "التحقيقات جارية من قبل الجهات الأمنية المختصة للكشف عن مصدر الطرد المشبوه"، مؤكدا أن "الرئيس التونسي بخير و بصحة جيدة".

كما أفاد بأنه تم عرض المادة المشبوهة الموجودة بالظرف على التحليل للكشف عن نوعيتها، كما تم فتح بحث حول مصدر هذا الظرف.