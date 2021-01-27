بنك الجزائر يصدر ورقة نقدية جديدة بقيمة 2000 دج

نشر في الجريدة الرسمية رقم 5 نظام لبنك الجزائر يتضمن إنشاء ورقة نقدية بقيمة ألفي (2.000) دينار جزائري و أخر يتضمن إصدار هذه الورقة النقدية و تداولها.

و يحدد النظام الأول, الذي أمضاه محافظ بنك الجزائر، رستم فضلي، بتاريخ 7 ديسمبر 2020 , الخصائص العامة لهذه الورقة النقدية من حيث المقاييس، الموضوع، العلامة المائية و كذا الصبغة العامة.

و أوضح النص أنه سيتم تداول الورقة النقدية الجديدة بمصاحبة الأوراق النقدية المتداولة حاليا.

أما النظام الثاني، فيحدد إشارات تعريف هذه الورقة النقدية، لا سيما منها مواصفاتها التقنية المفصلة و كذا تاريخ تداولها.

و سيتم تداول الورقة النقدية الجديدة ابتداء من تاريخ المصادقة على هذا النظام.