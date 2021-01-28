الوزير الأول يشارك في الندوة رفيعة المستوى للاحتفال بالذكرى الـ 20 لإطلاق النيباد

28/01/2021 - 11:28

ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، شارك الوزير الأول عبد العزيز جراد هذا الخميس في الندوة رفيعة المستوى للاحتفال بالذكرى الـ 20 لإطلاق الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا النيباد.

وفي كلمة ألقاها عن طريق التحاضر المرئي عن بعد، نقل الوزير الأول جراد، تحيات رئيس الجمهورية إلى المشاركين في الندوة.

وقال جراد “إن الجزائر، ومن موقعها كدولة مؤسسة لهذه الشراكة، تسجل بارتياح كبير النتائج الايجابية المحققة قي العديد من المجالات".

وأضاف أن إطلاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية يعكس الإرادة الكاملة للدول الإفريقية في تعزيز تكاملها الإقليمي.كما يساهم في إنشاء سوق مشتركة من شانها السماح بتحسين الأداء الاقتصادي .

واعتبر الوزير الأول أن "من بين مؤشرات التقدم ، تحويل برنامج الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا إلى وكالة للتنمية تابعة للإتحاد الإفريقي بصلاحيات أوسع".

وحسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول فقد أتاحت الندوة فرصة فتح نقاش سياسي حول أولويات القارة وسبل تحقيقها، والدور المنتظر أن تؤديه وكالة التنمية التابعة للاتحاد الإفريقي لرفع تحديات القرن الحادي والعشرين.

معلوم أن مبادرة "النيباد" تأسست على مبادئ الشراكة الافريقية، وسمحت أن يكون للقارة أجندتها التنموية بتسخير إمكاناتها الذاتية، وتعزيز التعاون مع مختلف الشركاء.

خلال اللقاء، تم الاشادة بالدور التاريخي والفعال للجزائر كعضو مؤسس لمبادرة "النيباد".

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