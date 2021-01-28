وصول أول شحنة من لقاح سبوتنيك غدا مساء إلى العاصمة وانطلاق حملة التلقيح السبت من البليدة

تصل أولى شحنات اللقاح المضاد لمرض الكوفيد-19، غدا الجمعة فيما تنطلق حملة التلقيح بعد غد السبت، حسب ما علم اليوم الخميس لدى وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر.

وتكون نقطة الانطلاق في حملة التلقيح ضد الكورونا من مدينة البليدة رمزيا، التي كانت أول بؤرة لانتشار فيروس الكورونا، بحضور الوزير الاول عبد العزيز جراد، و ستخص في البداية مستخدمي السلك الطبي والأشخاص المسنين والمصابين بالأمراض المزمنة.

وتأتي هذه العملية لتؤكد تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في إعطاء الأولوية المطلقة لصحة المواطن.

كما ستكون عملية التلقيح مرغوبة، وفق إرادة المواطنين، وذلك بالاحترام الصارم لتدابير الوقاية.

هذا وينتظر وصول أنواع أخرى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من دول عديدة، على غرار الصين والهند، خلال الأيام المقبلة.