قرباج يؤكد أحقيته في السباق على رئاسة الفاف ويفند تآمرة ضد ترشح زطشي لعضوية الفيفا

أكد الرئيس السابق للرابطة المحترفة محفوظ قرباج ، هذا الجمعة، أحقيته في الترشح لانتخابات رئاسة الاتحادية الوطنية لكرة القدم ( الفاف) المقررة مابين الـ 20 مارس والـ 15 أفريل المقبلين حسب رزنامة وزارة الشباب والرياضة الخاصة بتجديد الهيئات الكروية .

وأوضح محفوظ قرباج لدى نزولها ضيفا على برنامج استديو الكرة على أثير القناة الأولى قائلا " القوانين الحالية تسمح لي كرئيس سابق للرابطة المحترفة لكرة القدم بالترشح"، ونفى في هذا الصدد استقالته من رئاسة الرابطة التي سُحب منها التوكيل بعد خلافات مع المكتب الفيدرالي لاتحادية كرة القدم والقضية تم معالجتها على مستوى المحكمة الرياضية.

وفند قرباج تآمره لقطع الطريق أمام خير الدين زطشي في انتخابات مجلس الفيفا ، بعد رفض ملف ترشح الرئيس الحالي للفاف ، مؤكدا عدم ضلوعه بأي شكل من الأشكال في هذه القضية مثلما روجت له بعض الأطراف ، مشيرا إلى أن زطشي بحد ذاته تحدث عن أسباب رفض ملف ترشحه وتقدم بطعن لدى الهيئات المختصة.