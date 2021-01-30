رسميا.. الداربي العاصمي بين اتحاد الجزائر و"العميد" بملعب بولوغين

سيجرى الداربي العاصمي بين اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر لحساب الجولة الثانية عشرة للبطولة المحترفة الأولى لكرة القدم يوم الأحد 7 فيفري بداية من الساعة الخمسة مساء، بملعب عمر حمادي ببولوغين، حسب البرنامج الذي كشفت عنه الرابطة المحترفة لكرة القدم.

وقد تم تقسيم هذه الجولة على يومين، حيث تجري ست مباريات يوم السبت 6 فيفري المقبل أهمها، وفاق سطيف - مولودية وهران (سا 14:30) وداربي الشرق الجزائري بين شباب قسنطينة واتحاد بسكرة (سا 15:00) بالإضافة إلى المباراة التقليدية بين نصر حسين داي وشبيبة القبائل (سا 14:30). أما المباريات الأربعة المتبقية فبرمجت يوم الأحد 7 فيفري المقبل.

فعلاوة على اللقاء بين الاتحاد والمولودية، نذكر تنقل شباب بلوزداد إلى الشلف لمواجهة الجمعية المحلية في مواجهة واعدة.

برنامج الجولة الثانية عشرة:

السبت 6 فيفري: (سا 14:30)

وفاق سطيف - مولودية وهران (سا 14:30)

نصر حسين داي - شبيبة القبائل (سا 14:30)

جمعية عين مليلة - اتحاد بلعباس (سا 14:30)

وداد تلمسان - نادي بارادو (سا 15:00)

اتحاد بسكرة - شباب قسنطينة (سا 15:00)

مقرة: نجم مقرة - سريع غليزان (سا 15:00)

الأحد 7 فيفري:

شبيبة سكيكدة - أولمبي المدية (سا 14:30)

شبيبة الساورة - أهلي برج ببوعريريج (سا 15:00)

جمعية الشلف - شباب بلوزداد(سا 15:00)

اتحاد الجزائر - مولودية الجزائر (سا 17:00)