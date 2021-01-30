تنظيم مسابقة للالتحاق بالتكوين لنيل شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة لسنة 2021-2022

30/01/2021 - 16:39

سيتم تنظيم مسابقة للالتحاق بالتكوين لنيل شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة بعنوان السنة الجامعية 2021-2022، حسب ما كشف عنه هذا السبت، بيان لوزارة العدل.

وأوضح ذات المصدر أن قرار تنظيم المسابقة جاء على إثر انعقاد اجتماع بمقر الوزارة، حول موضوع مسابقة الالتحاق بالتكوين لنيل شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، حضره "ممثلون عن وزارتي العدل والتعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين بمعية نقباء عن 11 منظمة للمحامين أعضاء مجلس الاتحاد".

وقد أسفر الاجتماع من جهة أخرى، على "تعديل أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 مارس 2015 الذي يحدد كيفيات فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وتنظيمها وسيرها وكذا عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقة ومعدل القبول".

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