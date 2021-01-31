الجزائر تتلقى أول شحنة من لقاح استرا زينكا اكسفورد هذا الأحد

تصل اليوم الأحد إلى الجزائر شحنة من لقاح استرا زينيكا اكسفورد المضاد لفيروس كورونا المستجد. وأكد الناطق باسم لجنة متابعة كورنا جمال فورار أن عملية توزيع اللقاحات ستتواصل إلى غاية الوصول لنسبة 80 بالمائة من التلقيح على المستوى الوطني .

وأوضح فورار في تسجيل للقناة الأولى أن اكسترا زينيكا لديه فعالية كبيرة ،مشيرا أن وزارة الصحة ستعمل على توزيع اللقاحات تدريجيا على مستوى كل الوحدات الصحية بهدف الوصول إلى نسبة تلقيح تتراوح بين 70 و80 بالمائة من الجزائريين لتكسير سلسلة انتشار الفيروس .

وتعد شحنة اللقاحات الثانية التي تتسلمها الجزائر بعد دفعة لقاح سبوتنيك الروسي التي وصلت مطار بوفاريك الجمعة المنصرم .