كوفيد-19: 217 إصابة جديدة و3 وفيات وتماثل 192 مريض للشفاء خلال 24 ساعة

سجلت 217 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات في الجزائر خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 192 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه هذا الأحد، الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا، أوضح السيد فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 107.339شخص من بينها 217 حالة جديدة (أي بنسبة تقدر ب 0.5 حالة لكل 100 ألف نسمة)، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 73.344 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 2891 حالة.

ويتواجد حاليا 27 مريضا في العناية المركزة، حسب السيد فورار الذي أضاف أن 19 ولاية سجلت أقل من تسع حالات و 22 ولاية لم تسجل بها أي حالة، فيما سجلت 7 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع.