سوناطراك توقع بروتوكول اتفاق مع أوكسيدنتال وإيني وتوتال

31/01/2021 - 19:01

وقع مجمع سوناطراك يوم الأحد بروتوكول اتفاق مع كل من "أوكسيدنتال" و"إيني" و"توتال"، يهدف إلى توطيد العلاقات والشراكة التاريخية بين الطرفين على مستوى الحوض المتعاقد حوله والواقع في الكتلتين 404 و 208 بمنطقة بركين.

وأوضح بيان لسوناطراك، أن الغرض من البروتوكول هو "رسم خارطة طريق لغاية إبرام عقد في مجال استكشاف وإنتاج المحروقات في حوض بركين في إطار النصوص القانونية والتنظيمية الجديدة التي تحكم أنشطة المحروقات".

وأضاف البيان ان "كل التدابير سوف تتخذ  والموارد تجند من طرف الأطراف المعنية لتحقيق هذا الهدف".

ويعكس هذا البروتوكول إرادة سوناطراك وشركائها للحفاظ على علاقاتهم التقليدية وتطوير تعاونهم من خلال البحث عن فرص شراكة جديدة، حسب نفس المصدر.

 المصدر: وأج

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اقتصاد, مؤسسات

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