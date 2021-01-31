بلجود يأمر الولاة بمرافقة المصالح الصحية لإنجاح حملة التلقيح ضد فيروس كورونا

ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد كمال بلجود، اليوم الأحد، اجتماعا تنسيقيا عبر تقنية التحاضر عن بعد جمعه مع ولاة الجمهورية حول عدد من الملفات الراهنة، حسب بيان للوزارة.

وأوضح المصدر ذاته ، أن الاجتماع تناول في مستهل جدول أعماله "متابعة انطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا، تزامنا مع تعميمها عبر جميع ولايات الوطن"، حيث حث السيد بلجود الولاة على "ضرورة" مرافقة مصالح الصحة العمومية لإنجاح العملية، وذلك من خلال "توفير كافة الوسائل اللوجيستية التي من شأنها تسهيل سير العملية وتحقيق أهدافها في ظل احترام كافة تدابير الوقاية من الوباء".

وفي سياق مغاير، شكلت متابعة تنفيذ برنامج تنمية مناطق الظل أحد المحاور الهامة التي تم تناولها خلال هذا اللقاء، إذ وقف الوزير على مستوى تقدم تنفيذ العمليات المبرمجة عبر ولايات الوطن -حسب البيان- الذي أضاف أن الاجتماع كان "فرصة سانحة لتجديد التذكير بالأولوية الواجب إيلاؤها لهذا الملف وضرورة التحلي بالمقاربة الجوارية والميدانية في التكفل بانشغالات الساكنة وعدم ادخار أي جهد لتخفيف العبء على المواطنين، سيما على مستوى المناطق الجبلية والنائية وتوفير حلول ناجعة وآنية لاحتياجاتهم التنموية".

وتمت الاشارة إلى أن وزير الداخلية ذكر بالمناسبة بـــ "ضرورة إيلاء عناية خاصة لظروف تمدرس التلاميذ بالسهر على متابعتها من طرف الولاة، سيما ما تعلق بالنقل والتدفئة والاطعام المدرسيين".

وبخصوص التكفل بطلبات عقود التعمير، أكد بيان الوزارة أن السيد بلجود أسدى تعليمات بــــ"ضرورة الشروع الفوري في استكمال دراسة الملفات العالقة، وفق الشروط والآجال القانونية المنصوص عليها".

هذا وتطرق الاجتماع من جهة أخرى الى التحضيرات الخاصة بشهر رمضان المبارك بما فيها تنظيم عملية تسليم المنحة التضامنية إلى مستحقيها، فضلا عن ضمان التموين العادي بالسلع والمواد الاستهلاكية الأساسية والقضاء على كل أشكال المضاربة الى جانب اتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على الصحة والسكينة العموميتين خلال الشهر الفضيل.