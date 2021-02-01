اتحاد العاصمة يتعاقد مع نعيجي و لوصيف والبوركينابي حامد بيليم

أعلنت إدارة اتحاد العاصمة عن تعاقدها مع لاعب نادي بارادو زكريا نعيجي، وهيثم لوصيف من أنجيه الفرنسي والمهاجم البوركينابي حامد بيليم في إطار تدعيم صفوف التشكيلة.

وقال النادي العاصمي في بيان عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" "تعلن إدارة الاتحاد عن التوصل لاتفاق مع نادي بارادو لضم زكرياء نعيجي، على شكل إعارة حتى نهاية الموسم، فور فتح فترة الانتقالات الشتوية في مارس المقبل".

وكان نادي بارادو، قد قرر إعارة اللاعب إلى صفوف الإفريقي، حتى نهاية الموسم، قبل أن يقوم بقطع إعارته، بعد فشل النادي التونسي في قيد اللاعب، بسبب أزمة الديون.

ويعول اتحاد العاصمة على خدمات نعيجي، لدعم الخط الأمامي، بالنظر إلى الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها، بعد خوضه عدة تجارب، آخرها في صفوف جيل فيسنتي البرتغالي.

كما كشفت الإدارة تعاقدها مع هيثم لوصيف من أنجيه الفرنسي وقال إتحاد العاصمة في صفحته الرسمية "هيثم لوصيف في اتحاد العاصمة لمدة عامين ونصف قادما من أنجيه". وأشاد اتحاد العاصمة بلاعبه الجديد، قائلا "للتذكير لوصيف متعدد المراكز سواء في الدفاع أو وسط الميدان أو الهجوم".

وكان لوصيف، قد قال إنه فسخ عقده مع أنجيه خلال جانفي، بعد نزاع وصل إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

من جانب أخر، اوضح النادي العاصمي أيضا، أنه تعاقد مع المهاجم البوركينابي حامد بيليم لمدة عامين ونصف قادما من فريق "أف سي راهيمو".

للإشارة يواصل أبناء "سوسطارة" سلسلة نتائجهم الإيجابية بعد أن عاد خلال الحولة الحادية عشرة من الرابطة الأولى من العودة بتعادل ثمين (1-1) من سفرية إتحاد بلعباس وهو ما وضعه عند المركز الخامس برصيد 18 نقطة.