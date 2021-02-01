﻿ وصول 50 ألف جرعة من لقاح أسترا-زينيكا إلى الجزائر هذا الاثنين

01/02/2021 - 12:44

تستعد الجزائر لاستلام بعد ظهر اليوم الاثنين 50.000 جرعة من لقاح استرا-زينيكا وهي أول شحنة من اللقاح الأنجلو-سويدي الذي يعد اللقاح الثاني الذي تطلبه البلاد في اطار استراتيجيتها الرامية الى مكافحة وباء كوفيد-19 ، حسبما علم لدى معهد باستور الجزائر.

و أكد ممثل عن معهد باستور الجزائر "سنتسلم بعد ظهر اليوم الاثنين 50.000 جرعة من لقاح أسترا-زينيكا التي ستصل لمطار هواري بومدين الدولي مثلما أعلن عنه سابقا" مطمئنا حول "توفر" جميع الوسائل اللوجستية التي تسمح بتخزين وتسليم هذه الكمية.

وتضاف الشحنة المنتظرة اليوم لتلك التي استلمت يوم الجمعة على مستوى مطار بوفاريك العسكري (البليدة)، والمتمثلة في 50.000 جرعة من اللقاح الروسي سبتوتنيك V.

وكان وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر قد اعلن اذ ذاك عن وصول شحنة أخرى من لقاح أسترا-زينيكا، مطلع الأسبوع الجاري، مذكرا بالاستلام "التدريجي" للقاحات التي تستوردها الجزائر من عدة بلدان.

ا وطمأن الوزير الأول عبد العزيز جراد أمس الأحد بأن كمية اللقاحات التي ستتسلمها الجزائر ستكون " كافية" لتلبية حاجيات جميع السكان.

يذكر أن حملة التلقيح التي من المفروض أن تمتد طيلة سنة 2021 قد انطلقت رمزيا السبت الماضي من ولاية البليدة التي تعتبر أول بؤرة وطنية للوباء الذي ظهر منذ أكثر من سنة.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية

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