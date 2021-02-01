المدير العام للإذاعة الجزائرية محمد بغالي: الإذاعة الثقافية مرشحة كما وكيفا للعب أدوار جديدة في المجتمع

01/02/2021 - 13:13

أكد المدير العام للإذاعة الوطنية محمد بغالي هذا الاثنين أن "الإذاعة الثقافية مرشحة كما وكيفا للعب أدوار جديدة في المجتمع الجزائري".

وفي كلمة ألقاها بمناسبة إحياء الذكرى الـ 26 من تأسيس الإذاعة الثقافية بحضور طاقمها، كشف السيد بغالي أنه "سيرفع من الحجم الساعي للبث الإذاعي للإذاعة الثقافية، وسيوفر الإمكانيات التي تدعم وتساعد على ذلك".

كما نوه المدير العام للإذاعة الوطنية بمجهودات الفريق القائم على الإذاعة الثقافية، مشيرا أن "الإذاعة الثقافية أطلقت في فترة أمنية حرجة للبلاد، واحتضنت أسماء دفعت حياتها ثمنا لاستمرار العمل الإعلامي". كما أضاف قائلا أن "الإذاعة الثقافية صارت من الثوابت الجميلة للمشهد الإعلامي في الجزائر".

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الجزائر, ثقافة وفنون

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