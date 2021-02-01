20 ولاية تستلم هذا الاثنين حصصها من لقاح "سبوتنيك V"

تستعد 20 ولاية من بين تلك الأكثر تضررا من وباء كوفيد 19 هذا الاثنين لتلقي حصصها من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" الذي استلم معهد باستور يوم الجمعة الفارط 50.000 جرعة منه.

وصرحت مديرة التموين بمعهد باستور الجزائر، زليخة سماي بن قدادرة ان "عشرين ولاية عبر كافة ارجاء الوطن معنية بعملية توزيع لقاح سبوتنيك التي انطلقت يوم السبت الفارط من ولاية البليدة حسب مخطط التوزيع الذي حددته وزارة الصحة" مضيفة انه من "المرتقب ان ننتهي من العملية اليوم".

واشارت ان الحصص الموجهة للولايات قد حددت "تناسبا مع عدد ساكنتها ومع عدد الاصابات بالفيروس المسجلة على مستواها، علما ان ممثلين عن الولايات المعنية يشاركون في عملية التوزيع انطلاقا من المعهد عبر قوافل تشرف على حمايتها مصالح الدرك الوطني".

وأضافت ممثلة معهد باستور ان من بين الولايات التي ستتلقى حصتها من اللقاح الروسي هناك الجزائر العاصمة وتيزي وزو وتيبازة وسطيف ووهران وتلمسان وباتنة ومستغانم وكذا ورقلة وبسكرة، مشيرة ان نقل اللقاح سيتم برا أو جوا بالنسبة للوجهات البعيدة.

ولدى تطرقها للجوانب اللوجستية والتنظيمية للعملية، قالت المسؤولة ذاتها ان المعهد "استعد منذ اشهر لاستلام وتوزيع جميع انواع اللقاحات وهذا مهما كانت طرق حفظها أو الكميات الواجب التعامل معها، أي من درجات حرارة تتراوح من 2 إلى 8 أو من -20 إلى -70 ".

وأبرزت المسؤولة في الأخير "مساهمة" عديد القطاعات الوزارية في نجاح عملية اقتناء وحفظ وتوزيع لقاحات كوفيد-19 التي تستوردها الجزائر.