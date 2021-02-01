كوفيد 19: تسجيل 239 إصابة جديدة و 186 حالة شفاء و 3 وفيات بالجزائر خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

سجلت 239 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و3 وفيات في الجزائر خلال الـ 24 ساعة الأخيرة, فيما تماثل 186 مريضا للشفاء, حسب ما كشف عنه هذا الاثنين, الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا, الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا, أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 578 107 شخص من بينها 239 حالة جديدة (أي بنسبة تقدر بـ 0.5 حالة لكل 100 ألف نسمة), بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا 530 73 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 2894 حالة.

ويتواجد حاليا 29 مريضا في العناية المركزة, حسب فورار الذي أضاف أن 21 ولاية سجلت أقل من تسع حالات و 22 ولاية لم تسجل بها أي حالة, فيما سجلت 5 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية, داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع.